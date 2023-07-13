В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш . Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным агентства, толчки зафиксировали в 15:32 по московскому времени в районе Эльбистан в Кахраманмараш. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,44 километров.

Напомним, что 6 февраля в Кахранмараш произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толки также ощущались еще в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. В Турции в результате землетрясение в феврале погибло более 55 тысяч человек.