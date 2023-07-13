Мужчинам, снявшим скальп с жителя Электростали, предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение двум мужчинам, снявшим скальп с 19-летнего жителя Электростали. Об этом говорится в Телеграм-канале СК РФ.

Действия нападавших были квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ. Потерпевшим предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

По ходатайству следствия судом в отношении этих мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет проведено дальнейшее следствие с их участием.