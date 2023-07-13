Снявшим скальп с россиянина мужчинам предъявили обвинение

В Подмосковье следователи предъявили обвинение двум мужчинам, напавшим на 19-летнего жителя Электростали. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

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По ее словам, действия задержанных квалифицировали по более тяжкой статье. Теперь им вменяют причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. Согласно решению суда их поместили в СИЗО.

Нападение было совершено вечером 9 июля рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Мужчины, к которым подошел юноша с зеленым ирокезом, начали обзывать его, а затем сняли скальп, срезав ножом его волосы вместе с кожей, и скрылись с места преступления.