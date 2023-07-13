В Тюмени вынесли приговор поставщикам суррогата, из-за которого погибли три человека

Центральный районный суд Тюмени приговорил трех местных жителей к четырем и шести годам колонии общего режима по делу об отравлении метанолом двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По информации суда, торговый представитель ООО «Лидер Групп» Алексей Камышев, 1986 года рождения, индивидуальный предприниматель Орудж Мамедов, 1990 года рождения, и директор ООО «Каспий» Вугар Велиев, 1976 года рождения, занимались реализацией контрафактного алкоголя.

Уточняется, что мужчин признали виновными в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Камышев приговорен к шести годам, Велиев — к четырем, а Мамедов — к шести годам колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере более 1,4 млн рублей.