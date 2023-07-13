В Москве «заминировали» Госдуму, Минфин и Останкинскую башню
Неизвестные сообщили о том, что здания Госдумы, Министерства финансов, а также Останкинской телебашни «заминированы». Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя экстренных служб Москвы, сообщения о «минировании» были анонимные. Однако по данным Telegram-канала Shot, здания «заминировало» «Партизанское движение против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ».
Специалисты оперативных служб уже начали проверку зданий. Из Останкинской телебашни были эвакуированы более 120 человек. Отмечается, в Госдуме обстановка остается спокойной, в настоящее время все депутаты и сотрудники аппарата на месте, продолжается пленарное заседание.
Напомним, сегодня во II чтении Госдума приняла проект закона, запрещающий смену пола в России. Теперь лица, решившиеся сменить пол, не смогут получить опекунство. Кроме того, брак с таким гражданином можно будет аннулировать.