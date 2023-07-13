В Москве «заминировали» Госдуму, Минфин и Останкинскую башню

Неизвестные сообщили о том, что здания Госдумы, Министерства финансов, а также Останкинской телебашни «заминированы». Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб Москвы, сообщения о «минировании» были анонимные. Однако по данным Telegram-канала Shot, здания «заминировало» «Партизанское движение против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ».

Специалисты оперативных служб уже начали проверку зданий. Из Останкинской телебашни были эвакуированы более 120 человек. Отмечается, в Госдуме обстановка остается спокойной, в настоящее время все депутаты и сотрудники аппарата на месте, продолжается пленарное заседание.