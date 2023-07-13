Министра российского региона осудили на девять лет за превышение полномочий

Суд вынес второй приговор министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву и назначил девять лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

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Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов. Его осудили на шесть лет, но по совокупности с ранее вынесенным приговором окончательно он получил девять лет в колонии общего режима. Его сообщник Руслан Валишин приговорен к пяти годам лишения свободы. Они лишены права занимать должности на госслужбе.

Ранее Кучарбаев был приговорен к шести годам лишения свободы за превышение должностных полномочий при незаконном вводе в эксплуатацию очистных сооружений в городе Кумертау.