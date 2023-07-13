Раненого мужчину обнаружили в автомобиле посольства КНДР в Москве
Столичные правоохранители проводят проверку по факту причинения мужчине ножевых ранений. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Около 2:00 в больницу на Ратной улице обратился мужчина с телесными повреждениями. Пострадавшего сразу госпитализировали в одну из городских клиник. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, говорится на сайте МВД.
По данным ТАСС, 37-летнего мужчину с ножевыми ранениями нашли в автомобиле посольства КНДР.
В конце мая тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на улице Удальцова в Москве.