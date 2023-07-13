Неизвестные пригрозили угрозой взрыва в Госдуме

Неизвестные, называющие себя партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ, пригрозило взрывом в здании Госдумы. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv со ссылкой на источник.

«Неизвестные, представившись партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ, заявили об угрозе взрыва в Госдуме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании Минфина РФ также объявлена угроза взрыва.

До этого адвокат блогера-трансгендера Хилми Форкса Константин Ерохин оштрафовали по делу о мелком хулиганстве за устроенную драку в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка».

13 июня в Симоновском суде Москвы состоялось заседание по делу блогера Хилми Форкса. Форкс провел в полиции два дня после того, как его арестовали из-за драки с посетителем ресторана быстрого питания в Москве «Вкусно — и точка».