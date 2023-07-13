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В Черногории задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Сотрудники полиции Черногории задержали в аэропорту города Тиват гражданина РФ, разыскиваемого Национальным центральным бюро Интерпола МВД России за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщил телеканал RTCG со ссылкой на управление полиции.

В Черногории задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
© globallookpress.com

"Г. М. непрерывно с 1993 года занимал наивысшую позицию в преступной иерархии Краснодарского края в России и использовал свое положение в криминальной среде, авторитет и влияние для организации, руководства и управления преступной деятельностью", - заявили в полиции.

Задержанному гражданину РФ 59 лет, а международный ордер на его арест был выдан НЦБ Интерпола МВД России по городу Москве.

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