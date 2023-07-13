Взорвавшийся мопед блогера Талипова был заминирован

Мопед, который взорвался у дома руководителя крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации Александра Талипова в Феодосии, был заминирован. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

«Неизвестные заложили бомбу в багажник», — уточнили в сообщении.

По данным источников, сдетонировало безоболочное взрывное устройство весом около 400 грамм в тротиловом эквиваленте. Поражающих элементов в бомбе не было.

При взрыве осколочные ранения получили три женщины: 25, 61 и 85 лет. Пострадавшие госпитализированы. Взрывной волной в доме выбило почти 100 стеков. Правоохранители возбудили дело о покушении на убийство двух и более человек.