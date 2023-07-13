Россиянку отправили в СИЗО за избиение сына в прямом эфире

Центральный районный суд Тюмени арестовал 33-летнюю местную жительницу, обвиняемую в истязании сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

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Алису Г. отправили в СИЗО до 11 сентября по ходатайству следствия. Ей вменяется причинение своему ребенку физических и психических страданий в результате систематического избиения по малозначительным поводам, принуждение его жить в антисанитарных условиях, без регулярного питания и средств личной гигиены.

Вину россиянка не признала, она отрицает нанесение побоев сыну, говорит лишь, что только оскорбляла его.