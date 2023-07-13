Сообщение о 40 погибших при пожаре в Свердловской области опровергли

На сайте smbet.ru появилась новость, в которой утверждается, что пожар в Свердловской области унес жизни 40 человек. Автор заметки ссылается на официальную страницу региона во «ВКонтакте». Эту информацию там найти не удалось, а администрация группы назвала сообщение фейком.

На странице региона во «ВКонтакте» также появился пост со скриншотом заметки smbet.ru о погибших с плашкой «фейк».

«Обращаем внимание, что в сети начала распространяться недостоверная информация о пожаре в Невьянском городском округе. Данные о пострадавших и погибших в огне отсутствуют. Подобные сведения на официальных страницах Свердловской области в социальных сетях не распространялись», — сказано в заявлении на официальной странице региона.

Также на странице было сообщение о 40 поврежденных огнем строениях, но не погибших людях.

На следующий день, 13 июля, в департаменте информационной политики региона сообщили, что при пожаре в селе Шайдуриха погиб один человек, еще двое пострадали.

«Медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре в Шайдурихе. По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая», — отметили в ведомстве.

Сообщение о гибели десятков людей в селе Шайдуриха не получило распространение в российских СМИ. Единичные заметки лишь опровергали эту информацию. В соцсетях посты о 40 погибших в результате пожара найти не удалось.