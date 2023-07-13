Бывшего летного директора S7 приговорили к восьми годам колонии

"Приговором суда летному директору авиакомпании назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима, заместителю генерального директора авиакомпании - лишение свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима, ведущему пилоту-инструктору - лишение свободы сроком на четыре года условно. К семи годам колонии общего режима приговорена знакомая летного директора авиакомпании, признанная виновной в покушении на дачу взятки", - сказали в ведомстве.