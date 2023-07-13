Полиция начала проверку после госпитализации мужчины с телесными повреждениями в Северном Бутово

Полицейские начали проверку после госпитализации мужчины с телесными повреждениями в столичном районе Северное Бутово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

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«13 июля около 2:00 в медучреждение на ул. Ратная в Москве обратился мужчина с телесными повреждениями. Пострадавший был госпитализирован в одну из клиник города. Полицейские выясняют причины и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - рассказали в пресс-службе.