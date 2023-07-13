Полиция начала проверку после госпитализации мужчины с телесными повреждениями в Северном Бутово
Полицейские начали проверку после госпитализации мужчины с телесными повреждениями в столичном районе Северное Бутово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«13 июля около 2:00 в медучреждение на ул. Ратная в Москве обратился мужчина с телесными повреждениями. Пострадавший был госпитализирован в одну из клиник города. Полицейские выясняют причины и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - рассказали в пресс-службе.
По данным СМИ, пострадавший 37-летний мужчина был обнаружен в салоне принадлежащего дипломатическому представительству КНДР автомобиля Volkswagen, стоявшего на парковке на указанной улице. В настоящее время он находится в реанимационном отделении одного из городских медучреждений. Врачи диагностировали у него ножевые ранения груди и живота.