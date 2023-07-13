В центре Афин прогремел взрыв

В центре Афин, у здания Великой масонской ложи Греции прогремел взрыв, сообщает телеканал ERT. Инцидент произошел утром 13 июля. После взрыва возник пожар, который вскоре был потушен.

Пострадавших нет, причинен только материальный ущерб. Обнаружены остатки взрывного механизма, — говорится в сообщении.

В ходе расследования была обнаружена подозрительная коробка внутри здания, в которой находилось еще одно взрывное устройство. Специалисты уничтожили его путем управляемого взрыва.

В настоящее время ближайшие к месту происшествия улицы перекрыты. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось о взрыве в старейшем районе Парижа — 5-м округе, куда входит Латинский квартал. Предположительно, его причиной стала утечка газа в жилом доме. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 37 человек. Четверо из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.