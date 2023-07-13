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В центре Афин прогремел взрыв

В центре Афин, у здания Великой масонской ложи Греции прогремел взрыв, сообщает телеканал ERT. Инцидент произошел утром 13 июля. После взрыва возник пожар, который вскоре был потушен.

В центре Афин прогремел взрыв
© ТАСС

Пострадавших нет, причинен только материальный ущерб. Обнаружены остатки взрывного механизма, — говорится в сообщении.

В ходе расследования была обнаружена подозрительная коробка внутри здания, в которой находилось еще одно взрывное устройство. Специалисты уничтожили его путем управляемого взрыва.

В настоящее время ближайшие к месту происшествия улицы перекрыты. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось о взрыве в старейшем районе Парижа — 5-м округе, куда входит Латинский квартал. Предположительно, его причиной стала утечка газа в жилом доме. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 37 человек. Четверо из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Китае взрыв баллона со сжиженным газом унес жизни более 30 человек. Еще семь пострадали и были доставлены в больницу. Взрыв произошел в одном из ресторанов в городском округе Иньчуань.