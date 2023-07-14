Российского трансгендера арестовали на 12 суток за драку в кафе

В Москве суд назначил 12 суток административного ареста трансгендеру Хилми Форксу за драку в кафе на Тульской улице. Об этом сообщают «Известия».

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Блогера признали виновным в мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в отношении Хилми Форкса возбудили дело о распространении порнографических материалов. По этой статье ему грозит до шести лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как рассказал адвокат блогера Константин Ерохин, слова которого приводит издание Msk1.ru, Хилми с детства рос без родителей. С ранних лет его часто травили и унижали. Из-за нехватки денег у него часто не было возможности купить школьный обед.