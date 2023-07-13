В Пулково отреагировали на инцидент с пассажиром, пытавшимся улететь без билета

В аэропорту Пулково опровергли информацию о пассажире в багажном отсеке самолета
Аэропорт Пулково назвала несоответствующими действительности сообщения о пробравшемся на территорию жителе Дагестана, который якобы планировал попасть в самолет через багажный отсек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Меры безопасности исключают случаи незаконного проникновения на контролируемую территорию аэропорта. Распространяемые в Telegram-каналах новости о проникновении на территорию аэропорта не соответствуют действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Представители Пулково отметили, что в аэропорту повышены меры безопасности. Все пассажиры проходят тщательный досмотр и паспортный контроль.
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