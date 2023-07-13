Россиянина обвинили в госизмене за попытку перейти на сторону ВСУ

Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жителя города Вязники Владимирской области , который пытался перейти через госграницу на территорию Украины , чтобы участвовать в боевых действиях в составе террористической организации, входящей в Вооруженные сил Украины (ВСУ). Обвиняемый заключен под стражу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.

По версии следствия, житель города Вязники 1985 года рождения по собственной инициативе принял решение перейти на сторону ВСУ и участвовать в военных действиях в составе "Легиона "Свобода России", входящего в ВСУ. С марта по декабрь 2022 года он неоднократно направлял на электронную почту этой организации анкету. В мае 2023 года сотрудники погрануправления ФСБ по Брянской области задержали мужчину при попытке вне пункта пропуска пересечь Государственную границу РФ.