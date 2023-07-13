Пожар начался в Москве в районе Кунцевского рынка. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Об этом сообщает «Рен ТВ».

На кадрах, которые в соцсетях публикуют очевидцы, видно, как в небо поднимается густой столб черного дыма. По словам жителей, пожар мог начаться под мостом. По некоторым данным, горят мусор и строительные материалы.

Как уточняется, на месте возгорания идет стройка платной дороги. Площадь пожара составляет 20 кв. м. На месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее два пожара произошло на московском рынке «Садовод». 27 мая возгорание было зафиксировано на 25-й линии, там горели три торговых павильона. Площадь пожара составила 50 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.