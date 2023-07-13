Потоп в Туапсинском районе: главное о ситуации на 13 июля

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпала почти трехмесячная норма осадков. Населенные пункты оказались затоплены, а людей пришлось эвакуировать. Рассказываем, что известно о ситуации в районе спустя сутки после потопа.

Разрушения

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В Туапсинском районе продолжает действовать режим ЧС. По подсчетам властей и экстренных служб, вода подтопила 650 придомовых территорий, зашла в 290 домов, а также затопила подвалы, подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов. Сейчас обход дворов продолжается, рассказал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале. Размер ущерба, нанесенного жителям, устанавливается.

В пунктах временного размещения все еще остаются семь человек, из них двое — несовершеннолетние. Их обеспечили всем необходимым. Для остальных жителей организован подвоз технической и бутилированной воды.

Известно, что вода полностью разрушила автомобильный мост к хутору Полковничий — там проживают 40 человек, в том числе 5 детей. Спасатели держат с ними связь и проедут к ним сразу после того, как снизится уровень воды. Запасов продовольствия у них должно хватить на два дня.

По-прежнему остаются пропавшими без вести четыре человека — их смыло вместе с частным домом. Полиция и спасатели продолжают их поиски.

Борьба с последствиями

К вечеру 12 июля часть воды сошла, а часть была откачена со всех выявленных территорий и домовладений, сообщает в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. На данный момент подтопленными остаются подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений в поселке Тюменском.

В населенных пунктах продолжается расчистка заваленных территорий. На помощь к местным службам прибыли волонтеры — отряды из Горячего Ключа, Новороссийска и Геленджика помогают в ликвидации последствий.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, с вечера 12 июля аварийные службы занимаются восстановлением инженерных сетей. На месте задействованы более 100 человек и 22 единицы техники.

Работа властей

На заседании комиссии по ЧС Кондратьев поручил оперативно восстановить электро- и водоснабжения в подтопленной зоне. Кроме того, глава региона поставил задачу восстановить все пострадавшие социальные объекты до 1 сентября.