В Туапсе обнаружили двух погибших при подтоплении

В Туапсе обнаружены тела девушки 2003 года рождения и мужчины 1956 года рождения, которые пропали без вести при подтоплении города. Об этом 13 июля сообщили в региональной прокуратуре.

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Отмечается, что погибшие находились в частном доме, однако при подтоплении их смыло в реку. Сами тела были найдены уже в море.

«Двоих нашли в море погибшими», — цитирует ТАСС сообщение.