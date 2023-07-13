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В Туапсе обнаружили двух погибших при подтоплении

В Туапсе обнаружены тела девушки 2003 года рождения и мужчины 1956 года рождения, которые пропали без вести при подтоплении города. Об этом 13 июля сообщили в региональной прокуратуре.

В Туапсе обнаружили двух погибших при подтоплении
© Парламентская газета

Отмечается, что погибшие находились в частном доме, однако при подтоплении их смыло в реку. Сами тела были найдены уже в море.

Потоп в Туапсинском районе: главное о ситуации на 13 июля

«Двоих нашли в море погибшими», — цитирует ТАСС сообщение.

Как писала «Парламентская газета», в Краснодарском крае с прошлых выходных идут сильные дожди. В результате стихийных бедствий в Туапсинском районе подтопило 290 домов, четыре человека пропали без вести.