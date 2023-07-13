В аэропорту Пулково мужчина пытался пробраться в самолет через механизм шасси

В Санкт-Петербурге пассажира задержали на взлетно-посадочной полосе аэропорта, он пытался пробраться в салон самолета через багажное отделение и улететь домой, сообщает Telegram-канал Mash.

27-летнего жителя Дагестана задержала служба безопасности аэропорта Пулково, охранникам он рассказал, что очень хотел попасть на родину, но денег на билет у него не было.

Молодой человек перелез через забор аэропорта, сбежал от охраны и пошел искать нужный ему самолет. Он рассчитывал через стойки шасси пробраться в багажное отделение и улететь.