В аэропорту Пулково мужчина пытался пробраться в самолет через механизм шасси

Mash: в аэропорту Пулково пассажир пытался улететь в Дагестан в багажном отделении самолета
В Санкт-Петербурге пассажира задержали на взлетно-посадочной полосе аэропорта, он пытался пробраться в салон самолета через багажное отделение и улететь домой, сообщает Telegram-канал Mash.
27-летнего жителя Дагестана задержала служба безопасности аэропорта Пулково, охранникам он рассказал, что очень хотел попасть на родину, но денег на билет у него не было.
Молодой человек перелез через забор аэропорта, сбежал от охраны и пошел искать нужный ему самолет. Он рассчитывал через стойки шасси пробраться в багажное отделение и улететь.
Безбилетника с рейса сняли, охрану аэропорта усилили. Весь маршрут мужчины проверили кинологи с собаками, но ничего подозрительного не обнаружили.
Газета.Ru: главные новости