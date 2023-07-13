Трансгендера из Орловской области задержали за госизмену
ФСБ задержала трансгендерного активиста из Орловской области по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ФСБ, этот человек перевел деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). В спецслужбе подчеркнули, что действия задержанного были направлены против безопасности России.
В ФСБ рассказали, что задержанный - волонтер проекта «ОВД-Инфо» (включен в список иноагентов в России) и администратор «тематического антироссийского информационного ресурса».
Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Екатеринбурге уроженца Украины с гражданством РФ, который отправлял деньги ВСУ. В спецслужбе рассказали, что он «совершил конкретные действия» для покупки оборудования спутниковой связи в интересах артиллерийских подразделений ВСУ. Мужчину задержали в аэропорту Кольцово.