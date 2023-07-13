Толпа приезжих устроила массовую драку в Екатеринбурге

Массовая драка с участием приезжих произошла на пляже в Екатеринбурге. Как сообщает издание E1.ru, потасовка произошла 11 июля на Верх-Исетском пруду.

Причина конфликта, которая привела к потасовке, пока неизвестна. На заснятом очевидцами видео видно, что трое парней начали толкаться, бить друг друга и пинать. После этого один из них решил сбежать, однако его настиг второй участник драки. Разнимать конфликтующих пришлось другим отдыхающим, которые после вызвали на место полицию.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции № 9. Сейчас правоохранители проводят проверку, все обстоятельства инцидента выясняются.