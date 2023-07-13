В Приангарье завели дело о крупном мошенничестве при строительстве моста

Более 25 миллионов рублей пропало из бюджета Байкальского городского поселения Иркутской области. Деньги были выделены на восстановление моста.

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Следователи возбудили по материалам прокурорской проверки уголовное дело об особо крупном мошенничестве, сообщили в региональном управлении СК России.

Как полагают правоохранители, с июня по ноябрь 2021 года некие - не установленные пока - сотрудники подрядной организации, исполнявшей муниципальный контракт на ремонт моста через реку Харлахта, предоставили мэрии Байкальска документы с ложными сведениями о затратах. По липовым бумагам подрядчик получил оплату. Бюджет города потерял свыше 26,3 миллиона рублей.

Следователи допрашивают работников подрядной организации и сотрудников городской администрации.