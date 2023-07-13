В Приангарье завели дело о крупном мошенничестве при строительстве моста
Более 25 миллионов рублей пропало из бюджета Байкальского городского поселения Иркутской области. Деньги были выделены на восстановление моста.
Следователи возбудили по материалам прокурорской проверки уголовное дело об особо крупном мошенничестве, сообщили в региональном управлении СК России.
Как полагают правоохранители, с июня по ноябрь 2021 года некие - не установленные пока - сотрудники подрядной организации, исполнявшей муниципальный контракт на ремонт моста через реку Харлахта, предоставили мэрии Байкальска документы с ложными сведениями о затратах. По липовым бумагам подрядчик получил оплату. Бюджет города потерял свыше 26,3 миллиона рублей.
Следователи допрашивают работников подрядной организации и сотрудников городской администрации.
Известно, что общая стоимость контракта превышает 150 миллионов рублей, уточнили в областной прокуратуре. Надзорное ведомство поставило расследование на контроль.