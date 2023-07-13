Полиция задержала 18-летнего поджигателя шкафов на железной дороге

Во Владимирской области полиция задержала 18-летнего россиянина, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом в четверг, 13 июля, в своем Telegram -канале сообщает издание Baza.

По данным издания, подозреваемый оказался жителем Александровского района. В отношении него завели дело об умышленном уничтожении имущества. В результате устроенного им поджога пострадали два релейных и один батарейный шкаф. Поджог зафиксировали в 8 июля в 1:50. Из-за этого поезда задерживались на 10-30 минут.