Дрон ВСУ атаковал завод в Брянской области

В городе Стародуб Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал завод. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

По данным авторов канала, в результате атаки оказалось повреждено здание одного из цехов завода «Консервсушпрод» в Стародубе, который находится в 35 километрах от границы с Украиной. Известно, что дрон сбросил взрывчатку на здание.

«Консервсушпрод» производит сухпайки для гособоронзаказа, а также консервы и молочную продукцию.

Ранее ВСУ безуспешно попытались атаковать крупный оборонный завод в поселке Суземка Брянской области. Местные жители рассказали, что украинские войска пытаются атаковать этот оборонный завод по несколько раз в неделю.