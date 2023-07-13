$90.63+0.1299.89+0.21

Дачник нашел неопознанный дрон на участке и проявил бдительность

Дачник обнаружил неизвестный дрон на своем участке и обратился в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ: мужчина нашел дрон c камерой на дачном участке
© Газета.Ru

На борту дрона была надпись NIK, размер дрона составлял 20 на 20 см. По факту обнаружения беспилотного летательного аппарата проводится проверка.

Ранее в США рассказали о смертоносных дронах-камикадзе российских войск.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости