СМИ: мужчина нашел дрон c камерой на дачном участке

Дачник нашел неопознанный дрон на участке и проявил бдительность
Дачник обнаружил неизвестный дрон на своем участке и обратился в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На борту дрона была надпись NIK, размер дрона составлял 20 на 20 см. По факту обнаружения беспилотного летательного аппарата проводится проверка.
Ранее в США рассказали о смертоносных дронах-камикадзе российских войск.
Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.
В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.
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