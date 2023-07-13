На Камчатке медведь набросился на мужчину, который попытался его покормить

Автомобилист попытался покормить медведя с рук, увидев его на камчатской трассе, но животное попыталось на него наброситься и ему пришлось спасаться бегством. Видео, которое снял на камеру телефона другой автомобилист, опубликовал Telegram-канал Mash.

На попавших в сеть кадрах видно, как мужчина выходит из припаркованной на обочине машины и протягивает медведю угощение. Животное, изначально находившееся на расстоянии около пяти метров от человека, увидев его жесты, резко стало галопировать в его сторону. Чтобы спастись, мужчина побежал к машине и забрался на крышу, откуда спрыгнул на водительское сиденье.