В Приамурье в детском саду отравились 17 детей

"Прокуратура города Райчихинска проводит проверку, по результатам которой даст оценку действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения в части своевременности обнаружения и тактики локализации заболевания, а также органов местного самоуправления по вопросу организации предоставления дошкольного образования", - говорится в сообщении.