Следователи в Туапсе возбудили дело по факту исчезновения после ливня четырех человек

Следственный отдел по городу Туапсе СКР после проведенной проверки о безвестном исчезновении в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков четырех человек возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает Telegram-канал Следственного управления по Краснодарскому краю .

В ночь на 12 июля 2023 года после прошедшего на территории Туапсинского района ливневого дождя один из частных домов в поселке Тюменском смыло в реку Казачья щель, впадающую в Чёрное море. В результате этого пропали находившиеся в доме 23- и 19-летняя девушки и 15-летний подросток. Кроме того, неизвестно местонахождение 67-летнего жителя поселка, который находился в легковом автомобиле, смытом потоками воды в море.