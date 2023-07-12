В Липецкой области воздушный шар с людьми зацепился за ЛЭП и загорелся

Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за линию электропередач в районе ОЭЗ «Липецк» и загорелся. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба Липецкой области.

«Воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в районе ОЭЗ "Липецк". В корзине находятся пять человек. Детей среди пассажиров нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после столкновения воздушный шар загорелся, но находящимся в корзине людям удалось самостоятельно потушить возгорание. Прибывшими на место оперативными службами было принято решение об отключении ЛЭП, чтобы начать операцию по спуску людей. Всех пассажиров спасли, никто из них не пострадал.