Площадь пожара в подмосковном отеле увеличилась

Площадь пожара в подмосковном отеле в Немчиновке увеличилась. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает РИА Новости .

Ранее сообщалось, что в селе Немчиновка в Одинцовском городском округе Московской области загорелось строящееся здание по адресу улица 2-я Запрудная, дом 36. На место для тушения возгорания привлекли 3 единицы техники и 11 человек. Как писало ТАСС, строящееся здание находится на территории шато-отеля «Немчиновка парк». Строение стоит вплотную к гостиничному комплексу.