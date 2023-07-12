Суд арестовал двух мужчин, срезавших скальп с молодого человека в Подмосковье

Потерпевший рассказывал в СМИ, что подошел к компании попросить закурить. Но негодяям не понравился его внешний вид, и они решили, так сказать, привести его в порядок. Они относятся к той социальной группе, в которой в порядке вещей избивать людей толпой, а также размахивать ножами. Как ранее сообщалось, один из подозреваемых прежде привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу. Надо сказать, что местные жители не раз жаловались на хостелы в том районе, которые превратились в настоящие притоны для лиц подобной социальной группы. Однако пока приезжие граждане не срезали скальп с молодого человека, чиновники не верили, что "трудолюбивые гости" могут представлять какую-то опасность. Как бы то ни было, преступление было быстро раскрыто, а дело поставлено на особый контроль.