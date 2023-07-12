Суд арестовал двух мужчин, срезавших скальп с молодого человека в Подмосковье
Суд отправил в следственный изолятор двух извергов (и это, пожалуй, еще мягкое слово), срезавших в подмосковной Электростали скальп с молодого человека. "Вина" парня была в том, что у него крашенные волосы.
Как сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Московской области, оба подозреваемых - такой у них сейчас процессуальный статус - арестованы до 10 сентября этого года.
"В ближайшее время с их участием продолжится проведение следственных действий", - сообщают в Следственном комитете.
В свою очередь, в прокуратуре Московской области подчеркнули, что суд при избрании меры пресечения учел мнение прокуратуры.
"В судебном заседании один из подозреваемых просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, второй не возражал против ходатайства следователя. Вину в содеянном оба признали", - рассказывают в прокуратуре.
Потерпевший рассказывал в СМИ, что подошел к компании попросить закурить. Но негодяям не понравился его внешний вид, и они решили, так сказать, привести его в порядок. Они относятся к той социальной группе, в которой в порядке вещей избивать людей толпой, а также размахивать ножами. Как ранее сообщалось, один из подозреваемых прежде привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу. Надо сказать, что местные жители не раз жаловались на хостелы в том районе, которые превратились в настоящие притоны для лиц подобной социальной группы. Однако пока приезжие граждане не срезали скальп с молодого человека, чиновники не верили, что "трудолюбивые гости" могут представлять какую-то опасность. Как бы то ни было, преступление было быстро раскрыто, а дело поставлено на особый контроль.
"По решению прокурора города Электростали уголовное дело для дальнейшего расследования передано в территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области, ход и результаты расследования поставлены им на личный контроль", - сообщили в прокуратуре Московской области.
Кстати, как сообщил накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, иностранцы совершили больше 18 тысяч преступлений с начала года. Причем с каждым годом преступлений становится все больше. Как подчеркивают в СК России, существенно возросло количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений - причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, половых преступлений, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
По словам Александра Бастрыкина, основная масса таких преступлений приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Высокий уровень миграционной преступности наблюдается в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях.