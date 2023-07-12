В Москве произошел пожар в здании ФНС России

В Москве в здании Федеральной налоговой службы (ФНС) России на Неглинной улице произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что пожар начался в серверной блоков бесперебойного питания, расположенной на первом этаже.

Возгорание удалось потушить до приезда пожарных. Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание.

12 июля МЧС России сообщило о пожаре на нефтехимическом предприятии «Сибур» в Дзержинске. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 14:05. Отмечается, что пострадавших нет, а сотрудники предприятия эвакуированы.

10 июля сообщалось, что в московском районе Чертаново Центральное у метро Пражская загорелось здание рядом с торговым центром Columbus. 6 июля сообщалось, что пожар произошел в здании бизнес-центра у станции метро «Белорусская» на севере Москвы. Департамент по делам гражданской обороны в своем сообщил, что один человек погиб при пожаре в бизнес-центре.