Двух полковников МВД уволили из-за VIP-такси для Анет Сай

В Волгограде двух высокопоставленных сотрудников МВД уволили после того, как служебный автомобиль ДПС довез певицу Анет Сай (Анна Сайдалиева) с мигалками до аэропорта. Об этом сообщает v102.ru.
По данным издания, уволены два полковника: начальник регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника МВД города Волгограда Алексей Климов.
Видеоролик, в котором Анет Сай говорит, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы доехать без пробок до аэропорта, ранее появился в сети. По пути девушка надела фуражку сотрудника ДПС, а также рассказала, что они объехали все заторы.
Позже Национальный автомобильный союз (НАС) обратился с письмами в МВД и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия сотрудников ГИБДД Волгограда.
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