Двух полковников МВД уволили из-за VIP-такси для Анет Сай

В Волгограде двух высокопоставленных сотрудников МВД уволили после того, как служебный автомобиль ДПС довез певицу Анет Сай (Анна Сайдалиева) с мигалками до аэропорта. Об этом сообщает v102.ru.

© Газета.Ru

По данным издания, уволены два полковника: начальник регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника МВД города Волгограда Алексей Климов.

Видеоролик, в котором Анет Сай говорит, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы доехать без пробок до аэропорта, ранее появился в сети. По пути девушка надела фуражку сотрудника ДПС, а также рассказала, что они объехали все заторы.