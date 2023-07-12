В результате наводнения в Туапсинском районе пропал пятый человек
После крупного наводнения в Туапсинкском районе без вести пропал ещё один человек. Это уже пятый пропавший в этом регионе из-за паводка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно имеющимся данным, пятым пропавшим оказался 67-летний сотрудник новомихайловского совхоза Михаил Симунян. Уточняется, что он пытался пересечь реку у села Подхребтовое на машине, но не справился с потоком воды, и его унесло.
Ранее глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил о наводнении из-за сильного ливня. Поднявшийся уровень воды подтопил здания и объекты коммунальной инфраструктуры, а также разрушил мосты.
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