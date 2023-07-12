Подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал скрыться в Швейцарии

Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого планировал скрыться в Швейцарии . Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, что Ржицкого убили выстрелами из пистолета в спину в Краснодаре 10 июля. Вчера стало известно о задержании в регионе Сергея Денисенко 1959 года рождения, которого подозревают в причастности к убийству капитана подлодки. Мужчину поймали на съемной квартире в Туапсе, у него нашли пистолет с глушителем. На допросе он признался, что его завербовали на Украине.