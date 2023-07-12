Человек выпал из окна горящей квартиры на восьмом этаже в Москве

Пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 июля, сообщил источник в экстренных службах города.

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По словам собеседника «ВМ», из окна горящей квартиры выпал человек. Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Накануне на северо-востоке столицы загорелись бытовки. Пожар произошел в 16:20 недалеко от дома № 18, строение 4, на проспекте Маршала Жукова. На строительную площадку прибыли сотрудники экстренных служб.