Женщина передала нашпигованные наркотиками лепешки в российский изолятор

В Ставропольском крае сотрудники СИЗО нашли наркотики в лепешках, переданных арестанту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

© lenta.ru

Нашпигованную запрещенными веществами выпечку изъяли у женщины. Она спрятала капсулы красно-белого цвета и пыталась передать лепешки в посылке.

Проведенные исследования показали, что в капсулах содержалось более пяти граммов сильнодействующего вещества.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.