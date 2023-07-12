В Москве студент решил искупаться в фонтане и погиб от удара током на глазах у сестры

Студент скончался от удара тока, окунувшись в фонтан на севере Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел в ночь на 11 июля на площади Академика Курчатова, неподалеку от Щукинского парка на северо-западе столицы. Там 20-летний студент второго курса МГТУ им. Н.Э. Баумана гулял вместе со своей 18-летней сестрой. Молодые люди катались на велосипедах и остановились отдохнуть в местном сквере. Юноша решил освежиться, разделся и прыгнул в фонтан.

Судя по видео, его тут же ударило током от уличной проводки. Сестра быстро поняла, что не сможет самостоятельно вытащить пострадавшего из воды, и стала звать на помощь. Несколько человек откликнулись на ее призывы, подняли его из резервуара и вызвали «скорую».

Приехавшие на место происшествия медики еще пытались провести реанимацию потерпевшего, но ничем помочь ему не смогли.