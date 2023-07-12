В Подмосковье медведица ворвалась в особняк и попыталась убить хозяйку

— Это было около 10 часов вечера. Женщина прибежала напуганная, практически без одежды и попросила вызвать полицию. После этого приехали полиция, Росгвардия. Я слышал четыре выстрела. После этого я видел хозяйку медведя, она сказала, что животное застрелили и увезли, ее больше нет, — передает слова сотрудника заведения «МК».