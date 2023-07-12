В Подмосковье медведица ворвалась в особняк и попыталась убить хозяйку
Медведица выбралась из клетки и устроила охоту за пожилой хозяйкой в населенном пункте Большое Сареево Одинцовского района. Об этом стало известно в среду, 12 июля.
70-летняя женщина больше 20 лет содержала медведицу Машку на своем участке. Однажды пенсионерка плохо закрыла клетку после утренней кормежки, вследствие чего животное пробралось в дом.
Машка стала преследовать хозяйку по всему жилью, но женщине чудом удалось выбраться из дома. В одном свитере, босиком она побежала в находившийся недалеко ресторан за помощью.
— Это было около 10 часов вечера. Женщина прибежала напуганная, практически без одежды и попросила вызвать полицию. После этого приехали полиция, Росгвардия. Я слышал четыре выстрела. После этого я видел хозяйку медведя, она сказала, что животное застрелили и увезли, ее больше нет, — передает слова сотрудника заведения «МК».
В ноябре прошлого года цирковой медведь укусил за плечо семилетнего мальчика во время фотографирования после представления в поселке Поярково в Приамурье.