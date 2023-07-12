Факельное горение на предприятии в Дзержинске ликвидировали

Факельное горение на предприятии в Дзержинске, начавшееся ранее в среду, прекращено, угрозы взрыва нет. Об этом сообщается на странице ГУ МЧС по Нижегородской области в соцсетях.

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Как писала «Парламентская газета», пожар произошел на предприятии по выпуску нефтехимической продукции «Сибур-Нефтехим». По данным компании, возгорание зафиксировано на производстве окиси этилена и гликолей, в связи с этим производство было приостановлено.

Ранее на место происшествия выехали пожарные, в МЧС рассказали, что сообщение о пожаре в промзоне на Автозаводском шоссе, 65, поступило в 14:04 по Москве. В социальных сетях жители города публиковали фото, на которых виден черный столб дыма.

«В 15:15 (мск) факельное горение прекращено. Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет. На месте работают 80 человек личного состава и 24 единицы техники». — говорится в публикации.