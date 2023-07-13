$90.18-0.45100.68+0.79

В Москве напали на сотрудника посольства Северной Кореи Кима

На сотрудника посольства КНДР Кима С. напали в Москве, нанеся ему ножевые ранения в грудь и живот. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве напали на сотрудника посольства Северной Кореи Кима
© РИА Новости

Отмечается, что мужчину 37 лет нашли на Ратной улице ночью в машине Volkswagen, которая принадлежит северокорейскому дипведомству. Сотрудник посольства был экстренно отправлен в реанимацию.

До этого стало известно, что неизвестные вандалы атаковали посольство Белоруссии в Гааге. Они разрисовали стены граффити. В здании дипмиссии были выбиты окна. В результате нападения один человек был задержан.

В посольстве Киргизии в Москве дипломат подрался с посетителем

20 июля сообщалось, что польская прокуратура решила прекратить расследование дела о нападении на посла России в Варшаве Сергея Андреева. По мнению прокуратуры, применение положения Уголовного кодекса зависит от взаимности со стороны иностранного государства. В данном случае по УК Российской Федерации оскорбление главы другого государства или его представителей не подлежит уголовному преследованию в России. Поэтому польские правоохранительные органы решили закрыть дело.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости