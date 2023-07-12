Летевший в Турцию российский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте
Летевший в Турцию самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 11 июля, с пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в Анталью. При выполнении полета экипаж самолета доложил о срабатывании сигнализации о неубранном шасси.
Капитан воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.
Отмечается, что посадка в московской авиагавани прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее в июле пассажирский самолет Embraer EMB 120 протаранил ограждение в аэропорту столицы Сомали Могадишо и попал на видео. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Halla Airlines. На кадрах видно, как после жесткой посадки воздушное судно на большой скорости врезается в бетонный барьер.