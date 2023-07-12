Летевший в Турцию российский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Турцию самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 11 июля, с пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в Анталью. При выполнении полета экипаж самолета доложил о срабатывании сигнализации о неубранном шасси.

Капитан воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.

Отмечается, что посадка в московской авиагавани прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал.