Подростки сбросили с моста беременную россиянку

На Колыме 17-летний подросток и его 16-летняя подруга из поселка Ола сбросили с моста в реку 18-летнюю беременную знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Магаданской области.

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Подростки вступили в сговор и решили похитить деньги приятельницы, а также пожить в ее съемной квартире. Ради этого, желая избавиться от знакомой, они заманили ее ночью на мост и скинули в реку.

Крики потерпевшей, которую течением реки сносило в море, услышал иностранец, находившийся на берегу. Он прыгнул в воду и достал оттуда россиянку. Ее госпитализировали, врачи оказали ей необходимую помощь.