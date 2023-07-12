Чиновник утонул в Анапе при попытке спасти женщину

Волгоградский чиновник Ткачев утонул в Анапе при попытке спасти женщину
Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев скончался при попытке спасти тонувшую женщину в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— 9 июля ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе, — говорится в сообщении.
12 июля дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву обнаружили мертвой в собственной квартире в Москве. Оперативные службы вызвала консьержка дома, в котором жила Бочкарева. Она рассказала, что днем ранее женщине стало плохо, а сейчас она не открывает дверь. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины ее смерти.
В начале того же месяца прокурор Чувашии Андрей Фомин погиб во время заплыва через реку Волгу. Известно, что Фомину стало плохо после прохождения половины дистанции. Спасателям удалось извлечь прокурора из воды, однако спасти его жизнь не удалось.