Чиновник утонул в Анапе при попытке спасти женщину

Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев скончался при попытке спасти тонувшую женщину в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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— 9 июля ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе, — говорится в сообщении.

12 июля дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву обнаружили мертвой в собственной квартире в Москве. Оперативные службы вызвала консьержка дома, в котором жила Бочкарева. Она рассказала, что днем ранее женщине стало плохо, а сейчас она не открывает дверь. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины ее смерти.