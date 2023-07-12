Число пропавших без вести при потопе на Кубани возросло

Число пропавших без вести при потопе в Туапсинском районе Кубани возросло до четырех. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сильные дожди обрушились на российский регион в ночь на 12 июня. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков, улицы местных поселков оказались в зоне подтопления.