Число пропавших без вести при потопе на Кубани возросло
Число пропавших без вести при потопе в Туапсинском районе Кубани возросло до четырех. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сильные дожди обрушились на российский регион в ночь на 12 июня. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков, улицы местных поселков оказались в зоне подтопления.
Из-за непогоды в четырех населенных пунктах Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Он действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.
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