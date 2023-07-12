Стало известно о пропавших без вести при подтоплениях россиянах

Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани. Об этом в среду, 12 июля, сообщается в Краснодарского края.

Специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме. К ликвидации последствий разгула стихии привлечено около 300 человек, более 50 единиц техники.

По данным краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района из-за ливней ввели режим ЧС. Он действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.