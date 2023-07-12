Шестилетний мальчик сошел с ума, увидев убийство отца матерью в Омксе

Шестилетний мальчик получил психическое расстройство увидев, как мать убила его отца. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в региональном СУ СК России.

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По данным ведомства, убийство произошло в канун нового года, когда 59-летний мужчина застал свою жену за изменой. После продолжительного скандала, разъяренная женщина накинулась на супруга с ножом. На его защиту встал любовник супруги, однако получил удар ножом в спину. Затем она зарезала мужа. За происходящим наблюдали двое сыновей трех и шести лет.

— После преступления женщина была задержана, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дети из семьи были изъяты, — говорится в сообщении СК.

Позже выяснилось, что у шестилетнего ребенка развилось психическое расстройство. Это также подтвердила психолого-психиатрическая экспертиза. Теперь помимо уголовного дела по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему.